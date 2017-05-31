Табачные компании обяжут указывать состав сигарет на пачках

Публикации за 31.05.17

Новые технические регламенты, которые обяжут производителей табака указывать на пачках сигарет их состав, разрабатываются Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Кроме того, идет работа над системой отслеживания табачной продукции от момента ее изготовления до потребителя.

По словам замглавы Минздрава Дмитрия Костенникова, новые нормативы разрабатываются для всех пяти государств, входящих в ЕАЭС. «Работа по решению этой проблемы ведется с тем, чтобы табачные компании отчитывались о составе своей продукции, включая не только сам табак, но и бумагу, которая используется, фильтры и так далее. Безусловно, эта информация в необходимых пределах будет размещаться на пачках», – пояснил замминистра.

Также Костенников отметил, что под руководством Минфина разрабатывается система, которая позволит отследить весь путь табачной продукции от производителя для конечного потребителя, пишет РБК.

Добавим, последние опросы ВЦИОМ показали, что каждый пятый гражданин России выкуривает по пачке сигарет в день. За последний год показатель практически не изменился. Между тем, выросло число тех, кто хотел бы отказаться от вредной привычки.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 31.05.17

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