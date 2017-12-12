Отказ от мяса может привести к психическим расстройствам

Американские ученые выяснили, как пища влияет на настроение людей. Оказалось, что отказ от некоторых продуктов может расстроить психику. При этом еда оказывает неодинаковое влияние на людей разных возрастов.

Результаты исследования ученых из Бингемтонского университета опубликованы на сайте MedicalXpress. Специалисты провели опрос, добровольцев попросили записывать продукты, которые они употребляли в течение дня, и свое настроение.

Выяснилось, что психическое самочувствие у людей в возрасте от 18 до 29 лет сильно зависит от употребления мяса. Мясная еда способствует выработке серотонина и дофамина, отвечающих за удовлетворение и чувство счастья. Если употреблять мясо реже трех раз в неделю, а также отказаться от спорта, то увеличивается риск возникновения психических расстройств.

В то же время для поднятия настроения людям старше 30 лет необходимы антиоксиданты. Свободные радикалы вызывают нарушения в мозге, что сказывается на психическом здоровье. Если не восполнять антиоксиданты с пищей, а отдавать предпочтение продуктам, которые усугубляют стресс, среди них кофе и высокоуглеводная еда, то шансы испытать психическое расстройство значительно вырастут.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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