Высчитана точная зависимость тяжести ковида от лишнего веса

Шведские врачи вычислили точную зависимость лишнего веса от тяжести протекания заболевания COVID-19. Оказалось, что коронавирусные пациенты интенсивной терапии по сравнению с другими пациентами имеют превышение веса на 11 кг и более.

Ещё на ранней стадии пандемии стало ясно, что многие тяжёлые коронавирусные больные страдают избыточным весом или ожирением, сообщает шведский портал justnu.ru.

Одна из причин, по которой ожирение так опасно, заключается в том, что у тучных людей обычно меньше объём легких, что важно, потому что COVID-19 в основном является заболеванием лёгких. Кроме того, ожирение способствует более сильному воспалению, то есть тому, как организм реагирует на инфекцию. У некоторых людей эта реакция становится критической, что может привести к очень серьёзным осложнениям.

Также отмечается, что кровь людей с ожирением более склонна к образованию тромбов, что также является проблемой в лечении COVID-19. У многих тучных людей часто выявляется более слабая иммунная система по сравнению с людьми с нормальным весом.

В Швеции ведётся общенациональный реестр пациентов отделений интенсивной терапии. Его анализ показал, что пациенты, которые в прошлом году проходили лечение в таких отделениях по поводу COVID-19, весили почти на 11 кг больше, чем другие пациенты интенсивной терапии. Тяжёлые ковидные больные в среднем весили 87.9 кг, по сравнению с 77.1 кг, у тех, за кем ухаживали в отделениях интенсивной терапии ещё до пандемии.

Стокгольм, Елена Васильева

Стокгольм. Другие новости 05.04.21

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