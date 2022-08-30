Смог может вызвать сердечный приступ – новое исследование

Загрязнение воздуха наносит вред сосудам и может вызвать сердечные приступы даже у людей со здоровыми коронарными артериями, то есть без атеросклеротических бляшек, увеличивая риск ишемии до 11 раз у тех, кто более подвержен воздействию мелкодисперсных частиц.

Исследование, демонстрирующее, что загрязненный воздух может вызывать длительный спазм сосудов, питающих сердечную мышцу, представили поликлинический фонд Gemelli Irccs и Католический университет Рима на конгрессе Европейского общества кардиологов (Esc) в Барселоне. Оно также было опубликовано в «Журнале Американского колледжа кардиологов».

В работе, которую возглавили Рокко Антонио Монтоне и Филиппо Креа, изучался риск «сердечного приступа из-за загрязненного воздуха» у тех, кто больше всего подвергается воздействию выхлопных газов автомобилей. Грязный воздух вызывает спазм коронарных артерий, который «перерезает» приток крови к миокарду, что приводит к гибели сердечной мышцы из-за «дросселирования» сосудов.

«Мы изучили этот феномен, – объясняет доктор Монтоне, медицинский директор Кардиологического отделения интенсивной терапии Джемелли, – на 287 пациентах, из которых 56% страдали хронической ишемией миокарда при наличии не характерных для атеросклероза бляшек, а 44% перенесли коронарный сердечный приступ».

Воздействие загрязненного воздуха определялось по месту жительства. Всем была проведена коронароангиография, во время которой была проведена «провокационная» ацетилхолиновая проба, которая оказалась положительной у 61%. Положительный результат был гораздо более частым у пациентов, подвергшихся воздействию загрязненного воздуха.

«В свете результатов, – заключает профессор Креа, профессор сердечно-сосудистых заболеваний в Каттолике, – ограничение воздействия загрязнения могло снизить риск сердечно-сосудистых событий».

Москва, Елена Васильева

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