В России выросло число ВИЧ-инфицированных

В России с начала 2022 года выявили еще 40 тысяч больных ВИЧ. Всего в стране проживает 1,1 млн человек с таким диагнозом. Об этом сообщил РБК руководитель специализированного научно-исследовательского отдела эпидемиологии и профилактики СПИД ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский.

За восемь месяцев этого года число новых пациентов с ВИЧ в федеральном регистре (ФРВИЧ) составило 40 тысяч человек (по данным на 31 декабря 2021 года, в России было выявлено 1,56 млн случаев ВИЧ-инфекции и проживало 1,1 млн россиян с лабораторно подтвержденным диагнозом; 425 тысяч умерли за весь период наблюдения).

По словам Покровского, к концу года их число может достигнуть минимум 60 тысяч человек в том числе за счет беженцев и пациентов из присоединенных к России регионов. По приблизительной оценке, основанной на распространенности этого заболевания, последний компонент может составить от 20 тысяч до 50 тысяч человек, или около 1% от численности лиц этих категорий.

В свою очередь в регионах, объявивших после начала российской специальной операции о готовности принять наибольшее число беженцев, заявили, что пока рано судить о том, как это изменит нагрузку на региональные СПИД-центры, однако уверены, что качество их работы сохранится.

Москва, Зоя Осколкова

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