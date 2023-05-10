Почти треть врачей в России старше 55 лет

В России около трети врачей старше 55 лет, о чем свидетельствуют данные Минздрава об итогах работы в 2022 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В настоящее время в системе здравоохранения доля лиц старших возрастов (старше 55 лет) составляет 28% врачей и 21% средних медицинских работников, доля молодых специалистов (до 36 лет) – 31% и 27% соответственно», – говорится в документе.

В министерстве также указали на то, что сейчас в регионах разрабатываются и внедряются инициативы и уникальные практики по привлечению и закреплению на рабочих местах медицинских работников.

Наиболее высокие результаты при реализации инициативных мер по кадровому обеспечению достигнуты в Белгородской, Ленинградской, Московской, Самарской, Сахалинской, Тамбовской, Тюменской и Томской областях, а также в Татарстане, Чечне и Республике Саха.

Москва, Зоя Осколкова

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