В Индии родился ребенок с двумя лицами, четырьмя ногами и руками

В Индии на свет появился ребенок с четырьмя ногами, четырьмя руками и двумя лицами – эта настолько редкая аномалия, что у нее даже нет научного названия, – пишет Daily Mail.

В публикации британского издания говорится: «Жительница Индии Рама Деви в 38 лет родила ребенка, тело которого срослось с его недоразвитым близнецом. Младенец, появился на свет с четырьмя руками, четырьмя ногами и двумя лицами, его недоразвитые конечности торчали из груди. Младенец прожил около пяти часов, врачам не удалось его спасти. Медики отметили, что аномалия настолько редкая, что у нее даже нет названия».

Нью-Дели, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube