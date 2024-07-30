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Вторник, 30 июля 2024, 16:50 мск

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Потребление алкоголя в Европе снизилось за счет России

Европейский регион остается самым пьющим в мире. Однако в последнее время наметилась тенденция к улучшению ситуации, в основном за счет России. Об этом сообщила пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Жители Европы ежегодно употребляют в среднем 9,2 литра чистого алкоголя, что остается мировым максимумом. По оценкам ВОЗ, почти каждый 20-й взрослый (5,9% населения) страдает алкогольной зависимостью. Европейские мужчины выпивают спиртного больше женщин в четыре раза: 14,9 против четырех литров спирта в год.

Впрочем, статистика в последнее время стала улучшаться, что связано со значительным сокращением потребления спиртного в нескольких наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что в России за последние 15 лет значительно снизилось потребление алкоголя. С 2009 года показатель уменьшился с 14 литров на человека в год до чуть более восьми литров.

Женева, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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