Питание для гормонального баланса женщины: рекомендации врача Пироговского Университета

Питание оказывает огромное влияние на гормональный фон женщины. Многие проблемы можно скорректировать правильно подобранным рационом. Врач акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры акушерства и гинекологии ИХ Пироговского Университета, главный врач ООО КВРТ «Дети из пробирки» Кристина Цатурова перечислила продукты, которые действительно работают.

«Как практикующий акушер-гинеколог с опытом работы более 15 лет, я ежедневно вижу, как питание влияет на гормональный фон пациенток. Часто женщины приходят с жалобами на нерегулярный цикл, ПМС, упадок сил, и первое, что мы корректируем – это рацион», – поясняет специалист.

Крестоцветные (брокколи, цветная капуста, брюссельская, кейл) – это «золотой стандарт» для женской эндокринологии. В них содержится индол-3-карбинол, который в желудке превращается в активное вещество – дииндолилметан (DIM). Известно, что эстрогены метаболизируются в печени по трем путям. Самый «злокачественный» путь – гидроксилирование в 16-альфа-положении (риск рака). DIM сдвигает метаболизм в сторону безопасных 2-гидроксиэстрогенов, то есть помогает организму выводить «плохие» эстрогены и не дает им накапливаться. Ешьте эти продукты термически обработанными (тушеными, на пару) – так высвобождается больше активных веществ.

Жирная рыба (лосось, скумбрия, сельдь, сардины), главным компонентом которой является Омега-3 – вещество встраивается в клеточные мембраны клеток яичников, делая их более чувствительными к сигналам мозга. Снижает хроническое воспаление – главного врага прогестерона. При воспалении прогестерон падает, а эстроген начинает доминировать. Хотя Омега-3 прямо не повышает прогестерон, но она создает благоприятную среду для его нормальной выработки.

Яйца (особенно желток). Почему это важно: желток – один из немногих природных источников витамина D. Рецепторы к витамину D есть в яичниках, матке и гипофизе. Без достаточного витамина D синтез половых гормонов нарушается. Это доказанный факт: у женщин с дефицитом витамина D чаще встречаются ановуляторные циклы (когда нет овуляции, а значит – не вырабатывается прогестерон во вторую фазу), не наступит беременность. Нет овуляции – нет выработки прогестерона.

Авокадо богат витамином Е и здоровыми жирами. Витамин Е (токоферол) дословно переводится как «несущий потомство». Токоферол улучшает микроциркуляцию крови в малом тазу, тем самым улучшается качество эндометрия, что повышает шанс на имплантацию эмбриона. Жиры из авокадо – строительный материал для всех стероидных гормонов (эстроген, прогестерон, тестостерон). Женщина, сидящая на обезжиренной диете, практически гарантированно получает гормональный сбой.

Льняное семя (молотое, не масло!) содержит лигнаны – фитоэстрогены. «Но не пугайтесь этого слова. Они работают как «умные» регуляторы: если эстрогена слишком много – лигнаны блокируют его агрессивное действие, занимая рецепторы. Если эстрогена мало (например, в менопаузе) – они мягко замещают его, уменьшая приливы и сухость. Семя нужно молоть (цельное не переваривается). Норма – 1-2 столовые ложки в день. Больше категорично нельзя, так как избыток клетчатки мешает всасыванию других микроэлементов», – отмечает врач.

Печень (говяжья, куриная) содержит железо, медь, цинк, витамин А и витамины группы B. Железо – критично для синтеза гемоглобина. Хроническая анемия → кислородное голодание яичников → снижение выработки прогестерона. Цинк – кофактор для ферментов, превращающих прогестерон в другие гормоны. При дефиците цинка цепочка прерывается, гормоны перестают вырабатываться в достаточном количестве, случаются сбои. B6 – помогает печени утилизировать избыток эстрогенов, также помогает расслаблению мышц, улучшению сна, снижению стресса.

Ферментированные продукты (квашеная капуста, кимчи, кефир). Главный орган, отвечающий за выведения отработанных продуктов, в частности эстрогенов (через желчь), – это кишечник. Если микрофлора нарушена (дисбактериоз), эстрогены всасываются обратно в кровь, создавая гиперэстрогению, а это приводит к ПМС, боли в груди, эндометриоз. Пробиотики из ферментированных продуктов нормализуют стул и помогают «выкидывать» лишние переработанные гормоны.

«Мой совет женщинам, которые хотят сохранить молодость и гормональный баланс в организме – «Никаких диет с дефицитом жиров». Жиры – это субстрат для гормонов. Ответственный продукт за красоту и молодость кожи и волос», – заключила Цатурова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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