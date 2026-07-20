Врач предостерег от занятий йогой по видео без инструктора

К занятиям йогой нужно подходить с особой серьезностью, так как переоценка своих сил грозит проблемами со здоровьем. О том, какие травмы чаще всего получают новички, рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Минздрава России Ольга Сайно.

Чаще всего начинающие любители йоги обращаются к врачам с растяжением связок или мышц. Особенно страдают связки коленного и голеностопного суставов, также повреждаются связки запястья. Травмы также возможны, когда человек компенсирует слабость одной группы мышц перенапряжением другой.

Кроме того, попытка повторить сложные асаны без должной подготовки может обернуться проблемами с позвоночником. «Боли в шейном, поясничном отделах, которые часто обусловлены не острыми травмами, а хронической травматизацией (из-за регулярной неправильной техники в одной и той же асане идет накопление нагрузки и развивается воспаление (тендинит, спондилоартроз)», – поясняет специалист.

Падения вследствие нарушения равновесия при выполнении асан на баланс (например, «орел»), могут привести не только к ушибу, но и к вывиху или растяжению в другом суставе.

«Перегрузка мышц – стабилизаторов вследствие их слабости (например, глубокие мышцы кора или ротаторы плеча) не справляются с нагрузкой в сложной асане. Это ведет к компенсаторным движениям: одна группа мышц берет на себя работу за другую, что со временем вызывает дисбаланс, хроническое напряжение и боль», – отметила Сайно.

Асаны с глубокими прогибами (Колесо, Верблюд, глубокая Кобра) создают сильное давление на поясничные диски. Наклоны вперед при неправильной технике могут привести к перегрузке связок и межпозвонковых дисков.

«Если мы говорим о новичках, то они часто травмируются из-за отсутствия опыта. Новичок не чувствует свое тело и стремится сразу выполнить сложную асану, без должной подготовки. Немаловажную роль играет и такой фактор как занятия без грамотного инструктора: без обратной связи легко закрепить неправильную технику, которая и ведет к перегрузкам связок, мышц или суставов», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube