В Пироговском Университете объяснили, что должно насторожить в рекламе БАДов

Реклама биологически активных добавок обещает лечение, восстановление и поддержку организма на всех уровнях, но далеко не всему стоит верить. Об этом рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского Университета Минздрава России Марина Рудакова.

«БАД – это не лекарство, а биологически активная добавка к пище. Она восполняет дефицит витаминов и минералов в организме, а поскольку организм каждого человека уникален, то существование универсальной таблетки от всех болезней вообще невозможно», – поясняет специалист.

Кроме того, для достижения разных целей необходимы разные дозировки веществ. Так, для профилактики дозы веществ обычно значительно ниже, чем дозы, направленные на восполнение их дефицита.

«БАДы не лечат. А полноценное восполнение дефицитов элементов и минералов в организме занимает недели или месяцы. Если производитель БАДа обещает быстрый эффект и решение всех проблем, то это не более, чем маркетинг. Универсальных биологически активных механизмов не существует, один компонент не может одновременно и успокаивать, и тонизировать, и снижать давление, и повышать либидо», – отмечает Рудакова.

Любая реклама, которая провоцирует как можно скорее купить данный препарат или утверждает об абсолютной эффективности или безопасности, также должна насторожить. Настоящие данные исследований публикуют в научных статьях, а не отзывах.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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