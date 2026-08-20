Врач перечислил риски при использовании поддельных духов

Парфюмерия сомнительного качества может стать причиной аллергических реакций и ожогов. Об опасностях использования поддельных духов предупредил кандидат медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии имени академика П.Е. Лукомского Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Евгений Таратухин.

«Само понятие подделки предполагает максимальное удешевление производства, а значит минимум требований к безопасности. Разливные духи – немного другая история, но и здесь все зависит от производителя. Если они не маркируются в системе «Честный знак», довольно сложно найти ответственного за качество и невозможно отследить историю этого продукта», – поясняет специалист.

Безусловно, химические ожоги могут быть, поскольку парфюмерия кустарного производства может содержать неочищенные, токсичные растворители и душистые вещества. «Нанесенные на кожу духи, конечно, вряд ли будут смертельно опасны, но они могут обладать местнораздражающим действием или вызвать аллергию», – отметил Таратухин.

Те вещества, которые жестко регламентированы, в кустарных и поддельных духах могут присутствовать в значительно большем количестве. Например, абсолют дубового мха реально вызывает аллергию у многих людей и в брендовой парфюмерии уже почти не используется, а если входит в формулу, то обязательно упоминается на коробке.

Также вероятно развитие солнечного ожога, поскольку терпены, содержащиеся в цитрусовых эфирных маслах, вызывают фотосенсибилизацию. Нанесение на открытые участки кожи духов летом, особенно, в жарких странах, чревато такой реакцией.

При покраснении кожи и зуде эксперт рекомендует смыть парфюмерию большим количеством воды, можно с мылом. Если зуд не проходит, применить безрецептурные антигистаминные мази, а также обратиться к врачу-дерматологу или аллергологу.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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