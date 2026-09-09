В Роспотребнадзоре рассказали, когда начнется первая волна ОРВИ

Рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) в России начнется к середине сентября. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это связано с формированием школьных и дошкольных коллективов в начале сентября и массовым возвращением на работу из отпусков, пояснила она.

«Количество контактов увеличивается, пик нагрузки идет в конце августа: все перемещаются, возвращаясь к месту работы или учебы. И первую волну мы видим ежегодно во второй декаде сентября, это константа», – цитирует Попову РИА «Новости».

Для профилактики ОРВИ руководитель Роспотребнадзора рекомендовала соблюдать общие правила защиты организма от респираторных вирусов: избегать общения с людьми с выраженными симптомами инфекции, регулярно мыть руки и держать гаджеты в чистоте.

Ранее Попова предупредила, что в Россию придут новые штаммы гонконгского и свиного гриппа, к которым у населения может не быть должного иммунитета. Состав вакцин от гриппа на предстоящий эпидсезон полностью обновится.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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