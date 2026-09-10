Врач предупредил о проблемах с позвоночником при сидячей работе

Работа за компьютером, учеба, поездки за рулем – современный человек может проводить сидя несколько часов подряд. Но наш позвоночник и мышцы нуждаются в регулярной смене положения. О том, что происходит, если просидеть без движения хотя бы час, рассказал доктор медицинских наук, заведующий кафедрой анатомии человека ИАМ Пироговского университета Минздрава России, профессор Сергей Шемяков.

«На самом деле за один час никаких серьезных изменений с позвоночником не произойдет. Скорее всего, человек почувствует обычную усталость, напряжение мышц спины и шеи, скованность и желание изменить положение тела. Особенно заметно это бывает, если долго сидеть, наклонившись вперед или сутулясь», – отмечает специалист.

Гораздо важнее не один час, проведенный за столом, а сидячий образ жизни в целом. Если человек изо дня в день мало двигается, мышцы спины и живота получают недостаточно нагрузки. Это может способствовать появлению болей в пояснице и шее, снижению подвижности и ухудшению осанки, указал врач. Недостаток физической активности также связан с повышенным риском набора лишнего веса, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета 2-го типа.

По рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослым следует уделять 150-300 минут в неделю умеренной физической активности или 75-150 минут интенсивной. Укреплять основные группы мышц рекомендуется не менее двух раз в неделю. ВОЗ также советует ограничивать время, проводимое сидя, и по возможности заменять его движением.

«Поэтому опасен не сам час за компьютером, а привычка часами оставаться без движения каждый день. В течение дня полезно вставать, ходить, менять положение тела и давать мышцам возможность поработать. Для позвоночника движение и регулярная смена позы не менее важны, чем удобное рабочее кресло», – подчеркнул профессор.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube