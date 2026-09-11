Клинический психолог объясняет, чем опасен тактильный голод

В быту есть такое понятие как «тактильный человек и нет». Для тактильного человека важно, чтобы его обнимали, в противном случае он испытывает одиночество или чувство ненужности. Для не тактильного неважно, есть ли прикосновения, даже наоборот такой человек будет всячески избегать нарушения его физических границ. Тем не менее для всех людей характерно такое состояние – «тактильный голод». О том, какие риски он несет и как избежать последствий для психики, рассказала клинический психолог, методист Лаборатории телепсихологии ИКПСР Пироговского Университета Минздрава России Елизавета Куликова.

«Со стороны нейробиологии отсутствие прикосновений – это не просто грусть. Это реальный дефицит, который меняет работу мозга, гормональный фон и то, как мы воспринимаем мир. Наша кожа – самый большой орган с большим количеством рецепторов (температурных, тактильных и др.). Когда кто-то касается нас, в мозге запускается каскад реакций, от которых зависит снижение уровня кортизола, повышение окситоцина – гормона, который дарит ощущение безопасности и связи, и ряд других реакций. Значит, объятия могу снижать тревогу, замедляя сердцебиение, активируют так называемую парасимпатическую систему, режим «я в порядке»», – поясняет специалист.

Тактильный голод редко приходит один. Обычно он идет в паре с одиночеством. Человек может быть окружен людьми, но не чувствовать прикосновений. Может жить в семье, но не получать объятий. Может работать в коллективе, но никто не кладет руку на плечо. В психологии есть понятие «эмоциональная депривация» – когда базовые потребности в близости, принятии и контакте не удовлетворяются. Тактильный голод – одна из самых болезненных ее форм. Потому что он ощущается физически.

«Человек, которого никто не обнимает годами может испытывать что-то похожее на депрессивное состояние, списывать свое состояние на усталость, «погоду», «характер». Часто такие люди: перестают инициировать контакт сами; могут избегать прикосновений, потому что они стали «чужими»; чувствуют себя неловко, когда кто-то пытается их обнять; одновременно и хотят близости, и боятся ее», – отмечает Куликова.

Однако нервная система пластична и тактильности можно себя обучить, тем самым снизив тревожность. Это процесс, который можно начать с малого. В этом случае могут помочь сеансы массажа, объятия с близкими, теплый душ или ванна, укутывание в плед, контакт с животными, простое растирание рук.

«Тактильный голод не убивает мгновенно и с ним можно даже жить, но жить с потерей чувствительности, со снижением доверия к миру и ощущением, что ты как будто не совсем здесь или лишний. Самое важное – перестать стыдиться этой потребности. Не «смешно хотеть объятий». Это базовая потребность, как еда или сон», – заключает психолог.

Москва, Зоя Осколкова