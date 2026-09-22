Жительница Подмосковья попала в реанимацию, съев упаковку сушеного манго

Врачи Домодедовской больницы в Подмосковье спасли девушку от угрожающего жизни отека. Тяжелая аллергическая реакция возникла сразу после того, как она съела упаковку сушеного манго. Об этом сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

В приемное отделение медучреждения девушка обратилась с отеком вокруг глаз, асимметрией лица, осиплостью голоса и чувством нехватки воздуха. Медики предположили также нарушение оттока лимфы.

«Мы понимали, что имеем дело не с обычной аллергической реакцией по типу крапивницы. Пациентке была оказана экстренная помощь: введены стероидные гормоны и антигистаминные препараты, начата инфузионная терапия. Сразу после процедур состояние начало улучшаться, однако из-за угрозы жизни консилиум дежурных врачей принял решение перевести ее в реанимационное отделение для дальнейшего наблюдения», – рассказала терапевт приемного отделения Домодедовской больницы Татьяна Миняева.

На следующее утро пациентке стало лучше, ее выписали в удовлетворительном состоянии.

Врачи напоминают, что нужно с осторожностью подходить к употреблению новых продуктов. Даже если признаков аллергии ранее не наблюдалось, реакция может быть внезапной и очень опасной. При первых же симптомах, таких как затрудненное дыхание, отек лица или шеи, резкое ухудшение самочувствия, необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью.

Москва, Наталья Петрова