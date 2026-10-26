Лихорадку Зика выявили в России у вернувшейся с Бали москвички

Завозной случай лихорадки Зика зарегистрирован в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

Заболевание выявлено у женщины, вернувшейся с отдыха на острове Бали в Москву. Заболевшую госпитализировали в инфекционный стационар. «Биоматериал исследовали в уполномоченном учреждении Роспотребнадзора, по результатам исследования диагноз подтвердился», – сказано в сообщении.

Как отметили в ведомстве, для России лихорадка Зика не является эндемичным заболеванием. Завезти инфекцию рискуют путешественники из неблагополучных регионов, в частности из некоторых стран Америки, Южной и Юго-Восточной Азии.

Угроза распространения инфекции внутри России исключена, поскольку обитающие в стране комары не представляют высоких эпидемиологических рисков как переносчики опасных тропических лихорадок, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что в России разработаны и активно применяются тест-системы для оперативной диагностики лихорадки Зика. Роспотребнадзор рекомендует туристам защищаться от укусов комаров во время поездок в тропические страны.

Как уточняет канал SHOT, заболевшая девушка провела на Бали около двух недель. После возвращения домой у нее поднялась температура до 38 градусов, начался сильный озноб, заболели руки и ноги, позже почти все тело покрылось сыпью. Изначально врачи заподозрили у пациентки лихорадку денге, но после выписки, по словам москвички, пришел положительный результат ПЦР на вирус Зика.

Вирус Зика передается преимущественно через укусы комаров рода Aedes. Инфекция особенно опасна для беременных – вирус может вызвать тяжелые нарушения развития плода.

Москва, Наталья Петрова