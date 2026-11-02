Главный онколог России назвал средний возраст заболевания раком

Главный онколог минздрава России озвучил статистику по заболеваемости раком. По данным Андрея Каприна, средний возраст заболеваемости раком сейчас составляет 65 лет.

«Я бы не сказал, что рак молодеет. Все равно самая большая медиана – 65 лет», – сказал врач (цитата по РИА «Новости»).

Каприн также напомнил, что многие виды рака сегодня успешно вылечиваются. Так, например, для терапии меланомы применяется онковакцина. Разрабатываются препараты для других видов рака.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

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