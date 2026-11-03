В России распространяется свиной грипп, люди от него не защищены – Попова

В России увеличивается число заболевших гриппом, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, население не защищено от циркулирующего штамма свиного гриппа – он не выявлялся в РФ в предыдущие годы и не был использован в предыдущих вакцинах.

Попова уточнила, что около 5% регистрируемых сейчас вирусов – это вирусы гриппа A(H1N1), т.е. свиной грипп.

«Мы видим сезонный рост ОРВИ, растет доля гриппа. Грипп непростой, потому что мы не защищены от него. Этот вариант гриппа не присутствовал в предыдущие годы, не циркулировал и не был использован в предыдущих вакцинах. Поэтому сейчас самое время привиться», – пояснила она в комментарии журналисту Александру Юнашеву.

По данным Роспотребнадзора, на 44-й неделе текущего года в России зарегистрировано свыше 555 тыс. случаев ОРВИ, гриппа и COVID-19. Заболеваемость соответствует сезонному уровню, но число случаев гриппа продолжает расти, отметили в ведомстве. По результатам мониторинга, циркулируют в основном негриппозные респираторные вирусы – 95,2%, из них риновирусы – 44,6%, парагрипп – 17%. Доля вирусов гриппа составляет 6,1%, среди которых фиксируются такие штаммы, как А(H1N1), A(H3N2), B и C. В рамках кампании по вакцинации против гриппа в регионах РФ уже привито свыше 35,4 млн граждан.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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