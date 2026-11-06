Кабмин РФ утвердил регионы, где стартует продажа лекарств на почте и в передвижных аптеках

Правительство России разрешило продавать наиболее востребованные лекарства в почтовых отделениях в сельских поселениях, где нет стационарных медицинских организаций, и в передвижных аптечных пунктах. Также кабмин утвердил первые регионы, которые будут участвовать в эксперименте по продаже лекарств в передвижных аптеках. Об этом сообщил Минздрав РФ.

Согласно распоряжению правительства, пилотный проект с передвижными аптечными пунктами для жителей малонаселенных и отдаленных сельских территорий стартует в Нижегородской и Курской областях и продлится до 1 сентября 2029 года. «С его помощью будет отработан механизм торговли для его широкого внедрения и использования на постоянной основе», – отметили в Минздраве.

В почтовых отделениях смогут реализовывать более ста препаратов, отпускаемых без рецепта и наиболее востребованных при амбулаторном лечении. Продажу будут осуществлять только работники, прошедшие курсы дополнительного обучения по вопросам приемки, хранения и отпуска лекарств.

В передвижных аптеках будут продаваться наиболее востребованные препараты, кроме содержащих наркотические, психотропные и сильнодействующие вещества, более 25% спирта или требующих особых условий хранения.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube