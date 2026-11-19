Есть распространенное ожидание: человек худеет на 10 килограммов – и организм будто бы должен пропорционально уменьшиться целиком. На практике происходит иначе. У кого-то первым становится заметно лицо, у кого-то уменьшается талия, но почти не меняются бедра, а кто-то обнаруживает, что руки похудели значительно раньше живота. О том, почему так происходит, рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского Университета Вячеслав Артищев.

«С анатомической точки зрения это закономерно. Жировая ткань распределена по телу неравномерно, и разные ее депо отличаются по строению, кровоснабжению, рецепторам и метаболической активности. Поэтому организм не может выбирать, откуда «забрать ровно 20% жира»», – поясняет специалист.

Важно понимать, что мы худеем не отдельными частями тела. При дефиците энергии организм мобилизует жир из разных жировых депо, а то, насколько быстро меняется конкретная зона, зависит от ее исходного размера, особенностей жировой ткани и индивидуального распределения жира. Исследования действительно показывают выраженные региональные различия в липолизе – расщеплении жира.

Возможность похудеть в определенных местах – один из самых устойчивых мифов фитнес-индустрии. «Если человек делает упражнения на пресс, мышцы живота действительно становятся сильнее. Но это не означает, что организм будет преимущественно расщеплять жир именно над этими мышцами», – подчеркнул Артищев.

Мышца и расположенная над ней жировая ткань – разные анатомические структуры. Энергия для работы мышцы поступает из общего метаболического пула, а мобилизация жировых запасов регулируется сложной системой гормональных и нервных сигналов. Поэтому упражнение может прекрасно развивать пресс, но не дает человеку возможности выбрать, из какого именно жирового депо организм будет получать энергию.

С точки зрения анатомии и физиологии надежного способа заставить организм сжигать жир исключительно в выбранном месте нет. Можно влиять на общий энергетический баланс, физическую активность и сохранение мышечной массы. Можно тренировать конкретную группу мышц и тем самым менять ее объем и форму. Но невозможно дать организму простую команду: «Теперь используй только жир с живота».

«Более того, попытки агрессивно ускорить похудение не гарантируют, что проблемная зона изменится первой. Зато слишком быстрое снижение веса может сопровождаться потерей безжировой массы и выраженными изменениями кожи», – заключил эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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