Мы привыкли воспринимать возраст как единую цифру: человеку 40, 50 или 70 лет – значит, весь организм находится примерно на одном этапе старения. Но с точки зрения анатомии и физиологии – это не совсем так. Об этом рассказал ассистент кафедры морфологии ИАМ Пироговского университета Вячеслав Артищев.

«У каждого человека есть свой «график старения» разных тканей и органов. Кожа может заметно измениться раньше, чем ухудшится мышечная сила; хрусталик глаза начинает терять способность фокусироваться задолго до выраженного снижения подвижности; сосуды постепенно меняют свои свойства, пока человек еще субъективно чувствует себя совершенно здоровым. А мышцы и костная ткань могут сохранять хорошую функцию гораздо дольше – особенно если человек регулярно ими пользуется», – поясняет эксперт.

Современная наука предлагает смотреть на старение не как на один процесс, а как на совокупность взаимосвязанных изменений на уровне клеток, тканей и органов. Среди них – повреждение генетического материала, изменения эпигенетики, нарушения работы митохондрий, клеточное старение, хроническое воспаление, истощение регенеративных возможностей тканей и другие процессы.

«Поэтому вопрос правильнее ставить не так: «Когда человек начинает стареть?», а так: «Какая функция организма у конкретного человека начинает снижаться первой?», – отмечает Артищев.

Один из наиболее наглядных примеров – зрение. После примерно 40 лет многие люди замечают, что им становится сложнее читать мелкий текст на близком расстоянии. Это связано прежде всего с возрастными изменениями аккомодации – способности глаза фокусироваться на близких объектах.

Кожа – еще одна ткань, на которой старение становится заметно очень рано. С возрастом изменяется структура дермы: уменьшается количество и изменяется организация коллагена и эластина, снижается способность тканей удерживать влагу, меняется структура внеклеточного матрикса. В результате кожа становится тоньше, суше и менее эластичной. На состояние кожи сильно воздействуют солнечное излучение, курение, питание, заболевания и другие факторы. Поэтому два человека одного возраста могут иметь совершенно разное состояние кожи.

Есть ткани, старение которых человек долго вообще не ощущает. Например, сосудистая система. Артерии постоянно испытывают механическую нагрузку: сердце тысячи раз в сутки создает пульсовую волну, которая распространяется по сосудистому руслу. С возрастом происходят структурные и функциональные изменения сосудистой стенки, в том числе изменения ее эластичности.

Мозг тоже меняется с возрастом, однако распространенное представление «старение мозга = неизбежная потеря памяти» неверно. «Некоторые когнитивные функции действительно могут постепенно изменяться: например, скорость обработки информации или способность быстро переключаться между задачами. При этом словарный запас, накопленные знания и некоторые другие интеллектуальные способности могут сохраняться очень долго», – указал специалист.

На неоднородность старения организма влияют генетические особенности, физическая активность, питание, сон, курение, алкоголь, хронические заболевания, уровень стресса, социальная среда и множество других факторов. Современная концепция здорового старения предлагает оценивать не «сколько лет организму», а что человек способен делать с помощью этого организма. ВОЗ определяет здоровое старение через поддержание функциональной способности, необходимой для благополучия в пожилом возрасте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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