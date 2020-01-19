В крещенских купаниях приняли участие более 49 тысяч свердловчан

Крещенские купания на Урале прошли без происшествий на водоемах. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня ночью купели посетили более 49 тысяч человек. Всего в регионе было открыто 147 купелей. Самовольно вырубленных прорубей сотрудники ГИМС не нашли.

Спасатели и полиция продолжают дежурить на водоемах. Специалисты МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности на льду. Напомним, в этом году из-за оттепели крещенские купели оборудовались рядом с береговой линией, а все палатки и пункты обогрева располагались только на земле.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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