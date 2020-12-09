Мэр крупнейшего города Югры подал в отставку

Мэр Сургута Вадим Шувалов уходит в отставку. Обь этом глава крупнейшего города Югры объявил на своей странице в соцсети «Инстаграм».

«Я принял решение перейти на другую работу, где смогу принести больше пользы нашей Югре, городу и всем сургутянам, – написал Шувалов в среду, 9 декабря. – Поэтому сегодня подал заявление в городскую думу о сложении своих полномочий главы города». Шувалов поблагодарил свою команду и всех горожан за помощь в работе над улучшением Сургута.

Отметим, что ранее суд ХМАО оправдал бывшего мэра Сургута Попова, отклонив апелляцию прокуратуры. Впрочем, сам Попов заявлял, что возвращаться в политику не намерен.

Ханты-Мансийск, Николай Юрьев

Ханты-Мансийск. Другие новости 09.12.20

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