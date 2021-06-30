Бизнесмен из ХМАО пожаловался Путину на дорогие кредиты для бизнеса

Бизнесмен из ХМАО дозвонился на горячую линию к Путину. Максим Харлов из Сургута рассказал, что кредиты для малого и среднего бизнеса слишком дорого стоят.

По его словам, деньги, которые предлагают банки, не позволяют бизнеса эффективно развиваться. Харлов пожаловался: «Высокие процентные ставки – от 18 и выше, сроки кредитования до трех лет – очень короткие. Кроме того, требуется залог». По его мнению, правительство должно рассмотреть эффективную помощь для предпринимателей.

Путин с тем, что заемные деньги дорого стоят, согласился. «Вы сказали 18 процентов? Многовато. Я согласен. Средняя ставка 12% у нас сегодня», – отметил Путин. Он пообещал разобраться в ситуации, узнать, какие банки дают деньги под такой процент и как вообще Харлову можно помочь,

Сургут, Елена Васильева

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