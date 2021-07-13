186 новых случаев COVID-19 диагностировано в Югре за сутки

В ХМАО за последние сутки подтверждено 186 новых случаев заражения COVID-19 в 20 муниципалитетах. С начала пандемии в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 61 932 случая новой коронавирусной инфекции. По количеству выявленных случаев коронавируса лидируют Сургут, Ханты-Мансийск и Нижневартовск – 42, 23, 16 заболевших соответственно.

На момент выявления у 156 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 26 врачи диагностировали пневмонию, четверо переносят вирус бессимптомно. Что касается тех, кто сегодня проходит лечение в ковидных госпиталях, то состояние 118 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 92 подключены к аппаратам ИВЛ. Статистику летальности пополнили еще 6 югорчан. За весь период пандемии от COVID-19 умерли уже 850 человек.

Ханты-Мансийск, Александр Непомнящий

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.07.21

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