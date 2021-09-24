Ханты-баптисты из Сургутского района отказываются прививаться

Жители сельского поселения Угут Сургутского района отказываются ставить прививки от ковида. На текущий момент привились чуть более 30% от взрослого населения, сообщает газета «Вестник» со ссылкой на и.о. главного врача Угутской участковой больницы Марину Гассиеву.

«Жители из числа коренных малочисленных народов севера вакцинируются от ковида неохотно. Некоторые, причисляя себя к баптистам, отказываются от вакцин из-за религиозных убеждений, и даже не дают ставить стандартные прививки детям. Мы проводим профилактическую работу, но до сих пор некоторые жители юртов не вакцинированы», – рассказала Марина Гассиева.

По словам Гассиевой, часть представителей коренных народов отказываются от вакцинирования, мотивируя тем, что живут вдали от цивилизации. И их не останавливает даже то, что случаи заражения коронавирусом фиксировались и в отдалённых угодьях.

«Жильцы юртов говорят: «Мы живём как отшельники и не хотим прививаться». Однако в одном из юртов в августе была вспышка ковида. Некоторых жителей пришлось вывозить – они нуждались в стационарном лечении, остальным делали обследование на месте, вылетали на вертолёте с препаратами», – уточнила Гассиева которую цитирует газета «Вестник».

Благодаря профилактическим беседам и работе с населением из числа КМНС, подчеркнула Гассиева, удалось привить треть взрослого коренного населения. Так, всего в Угуте зарегистрированы 589 представителей коренных народов. По состоянию на 24 сентября первым компонентом вакцины привиты 200 человек.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 24.09.21

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