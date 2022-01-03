Жители Югры, жаждущие денег, любви и путешествий, отдали мошенникам 800 млн рублей

За 2021 год телефонные дистанционные мошенники выманили у жителей Югры 800 млн рублей.

Как сообщили в УМВД по ХМАО, чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банка, полиции, пенсионного Фонда, брокерами, гадалками, а также покупателями, продавцами, и даже близкими людьми, коллегами, и подчиненными.

Как правило в сети мошенников попадают те, кто хочет сохранить или преумножить свои денежные средства.

Но бывает, что жертвами становятся люди, мечтающие о любви. В полиции привели один из примеров – 35-летняя жительница Урая повстречала на просторах Интернета мужчину из Парижа. У них завязалась переписка и иностранец решил порадовать возлюбленную посылкой с драгоценностями. Но при отправке якобы возникли проблемы, которые требовали финансового разрешения. В итоге гражданке пришлось потратиться и она отдала мошеннику почти 50 тысяч рублей.

Для любителей путешествовать злоумышленники придумали особые схемы – фишинговые сайты по продаже ж/д и авиа-билетов, а также аферисты пробрались на известное приложение «БлаБлаКар». Жительница Радужного попалась на такую уловку. Она заплатила мошеннику за поездку по маршруту «Нижневартовск-Радужный» 170 тысяч рублей.

«Примеры из практики ушедшего года можно приводить бесконечно, но факт остается фактом, югорчане по-прежнему не внимательны к своим сбережениям и доверяют личную информацию посторонним людям», – резюмировали в полиции.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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