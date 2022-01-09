В Югре, как и в Тюмени, 8 человек погибли из-за употребления суррогатного алкоголя

В ХМАО, в посёлке Кондинском, от отравления суррогатным алкоголем в январские праздники погибли 8 человек. Это шесть мужчин и две женщины. Ещё четверо отравились, но остались живы. Силовики возбудили уголовное дело.

Суррогатный алкоголь люди выпили 8 и 9 января. Урайский межрайонный следственный отдел СУ СК Югры возбудил уголовное дело, квалификация – ч.3 ст.238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Следователи сообщают, что несколько жителей посёлка приобрели в январе 2022 года «нелицензионную спиртосодержащую жидкость, представляющую опасность для жизни и здоровья потребителей».

По информации собеседника агентства «Новый День», погибшие употребляли напиток, похожий на водку (требования маркировки на бутылке не были соблюдены).

Как уточнили в администрации Кондинского района, суррогат реализовывался в торговвх точках с 6 по 8 января 2022 года в стеклянных ёмкостях объёмом 0,5 литра под названием «Царская охота» с изображением на этикетке Петра Первого. «В настоящее время зафиксировано 12 случаев отравления, из них с летальным исходом 8 случаев», – уточнили власти района днём 9 января 2022 года.

Трагедия из-за суррогатного алкоголя случилась и в соседней Тюменской области – там от отравления в эти январские праздники скончались 9 человек. Известно, что они выпили жидкость из бутылки с водочными этикетками «Родники Сибири». В бутылках был метиловый спирт.

Кондинский район, Наталья Ефремова

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