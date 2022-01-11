Многоэтажку в Сургуте заминировали через алкомаркет

Стало известно, каким образом накануне был «заминировал» 25-этажный дом в Сургуте.

По информации журналистов СургутИнформ-ТВ, некий мужчина, зайдя в алкомаркет, расположенный по адресу Югорский тракт, 1, сообщил одному из сотрудников магазина о том, что в здании якобы находится взрывное устройство. К месту предполагаемого ЧП съехались спецслужбы, территорию вокруг многоэтажки оцепили, людей эвакуировали. Внутри дома кинологи с собаками ничего опасного не обнаружили.

Сургут, Ольга Федорова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»