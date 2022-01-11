Ещё один отравившийся суррогатом в ХМАО умер в больнице

Число погибших от отравления суррогатным алкоголем в ХМАО выросло до 9 человек. Об этом сообщает региональное следственное управление СК. Девятый погибший скончался уже в больнице. Ранее власти Югры сообщали, что состояние выживших пострадавших, которые были под наблюдением медиков, тяжёлое и очень тяжёлое.

В посёлке Кондинском ХМАО в новогодние каникулы произошло массовое отравление людей палёной водкой. Её приобрели в местном сельском магазине. Как уточнили 11 января в региональном управлении МВД, владелец магазина лицензию на продажу алкоголя вообще не имел и в новогодние каникулы находился за пределами Югры. Торговать суррогатом в новый год решил его сын, которого уже задержали. Этот молодой человек купил спиртосодержащую жидкость, которую выпили люди, у гражданина из Тюмени. Продавец заключен под стражу. Аналогичная трагедия произошла в Тюмени. Там также задержали продавцов и собственников торговой точки. Вероятнее всего, эти случаи связаны.

В сельском магазине нашли канистры с остатками жидкости. На видео оперативников есть эти канистры. На них написано назавние дезинфицирующего средства. Их изъяли, как и бутылки с жидкостью, похожей на водку, и отправили на экспертизу. Эксперты должны сообщить, что именно находилось в ёмкостях.

Под домашним арестом сейчас находится продавщица магазина из посёлка.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Кондинский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»