Единоросс отказался участвовать в выборах в Нефтеюганске, в думу двинулась коллега депутата Пыталева

В Нефтеюганске на довыборах в Гордуму сложилась нетривиальная ситуация – кандидат от «Единой России» Павел Прокопович в последний момент отказался участвовать в кампании. 27 июля он представил в комиссию заявление о снятии своей кандидатуры с выборов. Его заявление удовлетворили. В беседе с изданием URA.RU, он заявил, что меняет место жительства.

Г-н Прокопович был победителем праймериз «ЕР». Второе место занял Дмитрий Третьяков. Однако его фамилии в списках кандидатов на довыборах сейчас нет. У партии на выборах вообще не будет своего официального кандидата. Возможно, партийцы не успели заменить кандидата, возможно, они поддержат кого-то из самовыдвиженцев. Пока получить комментарии в «ЕР» не удалось.

Пока комиссия зарегистрироваладвух кандидатов в 10 округе: от КПРФ – Сергей Подкин, от ЛДПР – Андрей Щегалькин.

Также документы подали 3 самовыдвиженца, их ещё не зарегистрировали.

Первый самовыдвиженец – Дарья Медведчикова, юрисконсульт компании «МСК-Сервис» (1991 год рождения).

Второй – Евгения Мялькина, инженер-эколог ЗАО «Экос» (1995 год рождения). То есть она – коллега депутата Думы ХМАО Степана Пыталева.

Третий – Анастасия Новицкая, главный администратор, театр кукол и актёра «Волшебная флейта» (1983 год рождения).

Нефтеюганск, Наталья Ефремова

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