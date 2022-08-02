Подозреваемый объяснил убийство медведя на трассе в Югре: косолапый приходил на его угодья

Полиция нашла подозреваемых в убийстве медвежонка на трассе в ХМАО. «Ими оказались трое местных жителей. Они признались, что вывезли тушу и разделали её, после чего останки животного сожгли и выбросили в мусорный бак. Изъяты ружьё, из которого, предположительно, производились выстрелы, а также автомобиль»,– говорится на сайте МВД РФ.

Сам инцидент, напомним, произошёл 30 июля на федеральной трассе, вблизи поселка Салым в Нефтеюганском районе.

В оперативном видео, которое опубликовало МВД, один из подозреваемых назвал причины убийства мишки: животное, якобы, было больным и приходило на стойбище.

«Находясь на своих родовых угодьях, я обнаружил медведя, который ходит по стойбищу. Я его выслеживал. Решил позвать знакомого, чтобы он помог убить, потому что вроде как он больной. Мы поехали его искать на трассе, вдоль угодий. Увидели его около дороги, что он хромает. Я вышел из машины и сделал около 5-6 выстрелов. После чего мы его забрали вы машину, чтобы разделать»,– рассказал в ходе опроса подозреваемый. Он добавил, что в итоге тушу выкинули на свалку.

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба). К проверке обстоятельств ЧП подключалась прокуратура.

Нефтеюганский район, Наталья Ефремова

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