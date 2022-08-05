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Пятница, 5 августа 2022, 15:53 мск

Новости Югра

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Власти Югры выделяют из резервного фонда 121 млн рублей на тушение лесных пожаров

Правительство Югры выделяет дополнительные средства из резервного фонда для тушения лесных пожаров. Ситуация в регионе непростая. По состоянию на 9 утра 5 августа, на территории автономного округа действовали 55 лесных пожара на площади 40,9 тыс. га.

Власти приняли решение выдать департаменту недропользования и природных ресурсов 121,6 млн рублей на заключение договоров аренды вертолётов Ми-8, Ми-8 AMT и Ми-26T для тушения лесных пожаров, а также на оплату труда работникам, участвующим в тушении лесных пожаров.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

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