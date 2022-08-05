Власти Югры выделяют из резервного фонда 121 млн рублей на тушение лесных пожаров

Правительство Югры выделяет дополнительные средства из резервного фонда для тушения лесных пожаров. Ситуация в регионе непростая. По состоянию на 9 утра 5 августа, на территории автономного округа действовали 55 лесных пожара на площади 40,9 тыс. га.

Власти приняли решение выдать департаменту недропользования и природных ресурсов 121,6 млн рублей на заключение договоров аренды вертолётов Ми-8, Ми-8 AMT и Ми-26T для тушения лесных пожаров, а также на оплату труда работникам, участвующим в тушении лесных пожаров.

Ханты-Мансийск, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»