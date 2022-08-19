В аэропорту Югры человека убило винтом самолета

В югорском аэропорту города Белоярский 19 августа погиб сотрудник наземного обслуживания. Мужчину убило винтом самолета. Трагедия произошла в ходе процедуры выпуска воздушного судна АН-24 авиакомпании «ЮТэйр».

«Агент службы наземного обслуживания воздушного судна получил повреждения винтом самолёта. От полученных травм 48-летний потерпевший скончался на месте. С целью установлений всех обстоятельств происшествия в аэропорту работает следственно-оперативная группа», – сообщает уральская транспортная прокуратура.

Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения воздушного законодательства и законодательства в сфере охраны труда.

Белоярский, Ольга Федорова

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