В Югре снова тушат лесные пожары, несколько районов в дыму

Ханты-Мансийск (Новый День, Наталья Ефремова)– В Югре снова тушат лесные пожары, несколько районов округа затянуло дымом. По данным на 9 утра 24 августа, в регионе проводятся работы по тушению 24 лесных пожаров на площади 425,4 Га. В том числе локализовано 3 лесных пожара на площади 63 Га. Работают 327 человек.

«Сегодня в плане: 6 самолётов, 7 вертолётов, в том числе 4 вертолёта с возможностью применения водосливных устройств. Угрозы населённым пунктам и объектам экономики нет. Задымление наблюдается на территории Берёзовского, Советского и Ханты-Мансийского районов. Оно образовалось в результате работ по тушению лесных пожаров путём отжига»,– уточнил первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов.

Его комментарии размещены в официальных аккаунтах правительства ХМАО.

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