В Югре после жёсткой посадки вертолёта есть пострадавшие

В Сургутском районе ХМАО 29 августа 2022 года совершил жёсткую посадку вертолёт Ми-8. На борту были люди.

«У вертолёта Ми-8 случился технический отказ, он совершил жёсткую посадку вблизи Сургута», – сказал собеседник агентства «Интерфакс». По предварительным данным, в вертолёте находились 7 человек.

Как уточнили агентству «Новый День» в пресс-службе МЧС по Югре, сообщение о вынужденной посадке поступило в ведомство в 13:55 (по мск). К месту происшествия отправился борт Ми-8 Уральского авиационного спасательного центра из Нижневартовска. Сведения о состоянии судна и пассажиров ожидаются.

Информация по мере поступления будет обновляться.

Как сообщили в Уральской транспортной прокуратуре, судно Ми-8 принадлежит авиакомпании «Горизонт». Вынужденная посадка произошла в 17 км. от с. Угут Сургутского района ХМАО-Югры.

По предварительной информации, пострадали 7 человек.

«Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полётов»,– говорится в сообщении ведомства.

Сургутский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»