Тяжкий вред здоровью получили двое из-за крушения вертолёта в ХМАО

Следователи возбудили уголовное дело из-за крушения вертолёта Ми-8 в Сургутском районе ХМАО. Речь идёт о ЧП, которое случилось 29 августа 2022 года. Известно, что борт летел на Мултановское месторождение.

Расследованием занимается центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России. Квалификация уголовного дела – ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

«По версии следствия, после выполнения полёта по маршруту «Горноправдинск – Мултановское месторождение» при заходе на посадку у кустовой площадки № 3, расположенной в районе пос. Угут, произошла жёсткая посадка Ми-8. Бортовой номер машины – RA-22833. Судно принадлежит авиакомпании «Ельцовка». В результате произошло разрушение воздушного судна, два человека получили тяжкий вред здоровью, а пятеро получили телесные повреждения различной степени тяжести. Всех пострадавших эвакуировали вертолётом в больницу Сургута»,– рассказали в следственном управлении.

Там же называют возможные причины крушения: техническая неисправность, ошибка пилотирования или неблагоприятные погодные условия.

Отметим, вчера ведомства озвучивали другое название авиакомпании – «Горизонт». Вероятно, сегодняшние сведения более точные.

Сургутский район, Наталья Ефремова

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