Власти Югры снова просят всех надеть маски

Власти Югры рекомендовали жителям снова начать использовать медицинские маски при нахождении в общественных местах и транспорте. Соответствующее постановление подписала губернатор Наталья Комарова.

Кроме того, в документе содержится рекомендация для руководителей организаций о соблюдении персоналом и посетителями правил личной гигиены (в том числе мытье рук, использование антисептиков, медицинских масок) и социальной дистанции.

От департамента соцразвития ХМАО губернатор потребовала обеспечить по запросу адресную доставку продуктов питания, предметов первой необходимости и лекарств пожилым гражданам в возрасте старше 60 лет, инвалидам и многодетным семьям.

По данным на 30 августа, в Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 221 456 случаев новой коронавирусной инфекции. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 390 новый случай COVID-19.

Ханты-Мансийск, Ольга Федорова

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