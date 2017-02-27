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Скандалы и происшествия

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Публикации за 27.02.17

Красноярская школьница выжила после падения с пятого этажа / Следователи выясняют обстоятельства случившегося

Красноярская школьница выжила после падения с пятого этажа Следователи выясняют обстоятельства случившегося

В Советском районе Красноярска проводится доследственная проверка по факту попытки суицида школьницы, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По предварительным данным, сегодня утром, 27 февраля, 15-летняя девушка по неустановленной пока причине выпрыгнула из окна квартиры, расположенной на 5 этаже одного из жилых домов по улице Воронова.

В пресс-службе также уточнили, что школьница получила тяжелые травмы, сейчас она находится в больнице. В настоящее время следователь выехал на место происшествия. Он устанавливает все детали произошедшего, опрашивает родственников и знакомых девушки, по результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.

В МУ МВД России «Красноярское» рассказали, что девушка на учете в органах внутренних дел не состояла, семья характеризуется удовлетворительно.

Напомним, что вчера вечером под Иркутском после падения с многоэтажки погибли две школьницы. Их тела были обнаружены на тротуаре возле 14-этажного дома на проспекте Мира в городе Усть-Илимск.

Девятиклассницы школы №11 скончались на месте происшествия. Полиция и Следственный комитет выясняют обстоятельства трагедии. По данным местных СМИ, аккаунты школьниц в соцсетях свидетельствуют о том, что обе состояли в одной из так называемых групп смерти и участвовали в игре «Синий кит».

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 27.02.17

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