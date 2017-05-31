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Скандалы и происшествия

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Публикации за 31.05.17

Проверки в школе Хакасии после письма Путину не повлияли на решение директора уволиться

Проверки в школе Хакасии после письма Путину не повлияли на решение директора уволиться

История школы в Хакасии, которую «закошмарили» проверками контролирующие органы после письма президенту, после огласки в прессе получила продолжение. Директор Галина Зайцева заявила, что никто не вынуждал ее увольняться, она сама решила сменить род деятельности и заняться преподаванием.

Напомним, зарплаты учителей и технического персонала Опытненской школы (Усть-Абаканский район, Хакасия) резко снизились весной 2017 года. Так размер субсидий на коммунальные услуги сократился до 1,5 тысяч, хотя ранее компенсации доходили до 7 тысяч рублей, сообщало ИА «Хакасия». Тогда сотрудники написали письмо с жалобой президенту России Владимиру Путину. С этого момента в школу стали регулярно ездить контролирующие органы.

В результате директор школы Галина Зайцева была вынуждена уволиться по собственному желанию. «Школу закошмарили проверками, директора довели. Ей дали возможность доработать июнь, и все», – пояснил представитель образовательного учреждения.

По словам самой Зайцевой, которая обратилась в редакцию ИА «Хакасия» после того, как новость разлетелась по СМИ, уходить с поста ее никто не вынуждал. Женщина заявила, что собиралась заняться педагогической деятельностью, намерена преподавать английский язык.

Зайцева уточнила, что все нарушения, найденные в ходе проверок, были успешно устранены. А визит министра образования республики Галины Салаты был связан с предстоящим капитальным ремонтом спортивного зала школы.

Абакан, Зоя Осколкова

Абакан. Другие новости 31.05.17

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