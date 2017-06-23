Госдума узаконила блокировку пиратских «зеркал» в интернете

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о блокировке копий пиратских интернет-сайтов – так называемых «зеркал». Это позволит пресекать нелегальное распространение и использование аудиовизуальных произведений в интернете. В соответствии с поправками поисковые системы будут обязаны удалять из поисковой выдачи ссылки на пиратские ресурсы.

Отметим, что в законе вводится понятие «копия заблокированного сайта» и процедура принятия решения министерством связи о признании сайта «зеркалом» пиратского. Также уточнены характеристики сайта, который может быть признан копией заблокированного ресурса, и перечень лиц, которые имеют право инициировать процедуру их блокировки, сообщает «Интерфакс».

Ранее обсуждались предложения Минкультуры о возможности введения внесудебной блокировки информационных ресурсов. Впрочем, они не были учтены ко второму чтению, отметил председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин. Он уточнил, что некоторые предложения в части внесудебного ограниченного доступа к копии заблокированного сайта все же были учтены.

Отмечается, что закон вступит в силу с 1 октября 2017 года и коснется только российских фильмов.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.06.17

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