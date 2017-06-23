Пятница, 23 июня 2017, 16:49 мск

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Скандалы и происшествия

«Повышаем» рождаемость: в Брянске умерли 11 младенцев в перинатальном центре

«Повышаем» рождаемость: в Брянске умерли 11 младенцев в перинатальном центре

В брянском перинатальном центре за три месяца скончалось 11 новорожденных. Таким высоким уровнем смертности уже заинтересовались следственные органы. Уголовное дело возбуждено по ч.3 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц).

«Установлено, что в период с 8 марта по 1 июня 2017 года в перинатальном центре ГУАЗ «Брянская областная больница №1» скончались одиннадцать новорожденных детей. В рамках уголовного дела с привлечением соответствующих специалистов будут выяснены вопросы качества оказанных учреждением медицинских услуг», – сообщает регионально управление Следственного комитета.

Как предполагается, после судебных экспертиз будет дана правовая оценка действиям медиков.

Отметим, что 9 июня работу перинатального центра приостановили. СМИ сообщали, что он закрыт в связи с распространением инфекции. Департамент здравоохранения Брянской области в свою очередь информировал, что работа остановлена из-за профилактических мероприятий.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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