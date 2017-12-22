Жильцов рухнувшей в Юрьевце пятиэтажки от гибели спас сосед

Следственное управление СКР по Ивановской области сообщило подробности обрушения части жилого пятиэтажного дома на улице Пушкина в городе Юрьевец. В пресс-службе регионального СУ СКР сообщили, что по факту ЧП сотрудники Пучежского межрайонного следственного отдела организовали доследственную проверку.

Следователи выяснили, что около 3:00 в ночь на 22 декабря один из жильцов дома, проснулся от громкого треска. Он заметил, что в несущей внешней стене его квартиры образовалась трещина. Он разбудил всех своих соседей и сообщил о случившемся. Благодаря бдительности мужчины, жильцы успели покинуть здание до обрушения. Ранее жильцы указанного дома уже обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах здания. В сентябре 2017 года проводились работы по укреплению несущих конструкций дома.

Как писал «Новый День», информация об обрушении дома №33а на улице Пушкина поступила спасателям в 06:15. В результате ЧП никто не пострадал. Из аварийного дома эвакуировано 54 жильца. Люди размещены в одном из городских общежитий. Сейчас на месте ЧП ведется разбор завалов. Известно, что дом построен в 1978 году. Причины обрушения устанавливаются. По предварительной информации, стена могла рухнуть из-за ветхости конструкции или просадки фундамента.

В настоящее время сотрудники следственного управления осматривают место происшествия, проводят иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе доследственной проверки будет дана надлежащая правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании, обслуживающей аварийный дом.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Юрьевец, Иван Гридин

Юрьевец. Другие новости 22.12.17

В страшном ДТП с несколькими машинами в Белоярском районе погибли люди, трасса перекрыта (ФОТО). / Петербуржец устроил стрельбу из Калашникова: чудом никто не пострадал. / В Екатеринбурге со второй попытки вынесли обвинительный приговор застройщику земель под ИЖС. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»