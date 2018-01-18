Сгоревший в Казахстане автобус вез жителей Узбекистана в Россию. Названы имена выживших (СПИСОК)

Жертвами возгорания автобуса в Актюбинской области Казахстана стали граждане Узбекистана, россиян среди пассажиров сгоревшей машины не было, сообщили в областном департаменте по ЧС. Автобус направлялся в Россию.

Представитель комитета по ЧС МВД Казахстана Руслан Иманкулов рассказал, что все погибшие, по предварительной информации, были гражданами Узбекистана. «Когда проверят документы, каким-то образом будет идентифицировано все это, тогда мы можем точно сказать – исключительно граждане Узбекистана», – сказал чиновник, чьи слова приводит РБК.

Иманкулов также сообщил, что водители автобуса – казахстанцы, а сам автобус зарегистрирован в Южно-Казахстанской области (ЮКО), граничащей с Узбекистаном. По предварительным сведениям, водители спаслись.

В МЧС Узбекистана, в свою очередь, проверяют, находились ли граждане республики в сгоревшем автобусе, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства. Чиновник затруднился назвать число пострадавших граждан Узбекистана.

Причины возгорания автобуса в Комитете по ЧС МВД Казахстана не комментируют. «Мы не рассматриваем пока никакие версии, – заявил Иманкулов «Интерфаксу». – Никаких комментариев по этому поводу пока нет». Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что причиной возгорания автобуса мог стать поджог. Для расследования причин трагедии и оказания помощи семьям погибших и пострадавших создана специальная правительственная межведомственная комиссия.

Автобус, в котором находились 55 пассажиров и два водителя, загорелся во время движения на 1068-м км автодороги Самара – Шымкент утром в четверг, 18 января. Пятерым удалось выбраться из автобуса, остальные 52 человека погибли в огне. По данным властей Актюбинской области, все спасшиеся люди получили ожоги легкой степени тяжести, все они доставлены в больницы Актобе.

Издание Tengrinews.kz со ссылкой на горячую линию оперативного штаба сообщило имена выживших людей: трое из них жители Южно-Кахастанской области и двое – граждане Узбекистана. В числе выживших: Максат Пернебеков 1985 года рождения, житель ЮКО; Ахрор Искаков 1988 года рождения, гражданин Узбекистана; Исраилджон Мирзахмедов 1980 года рождения, гражданин Узбекистана; Нуржан Кыргызбаев 1968 года рождения, житель ЮКО; Барат Танатаров 1978 года рождения, житель ЮКО.

Астана, служба информации РИА «Новый День»

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