О чем писал Иван Голунов: самые громкие расследования журналиста

Преследование журналиста Ивана Голунова стало самой громкой и обсуждаемой темой. Его обвиняют в покушении на сбыт наркотиков, он не признает свою вину, он считает, что наркотики ему могли подбросить в качестве мести за расследования. В поддержку Голунова выступили журналистские объединения, международные и правозащитные организации. В День России в Москве пройдет мирная акция «Марш за свободу Ивана Голунова». Редакция РИА «Новый День» публикует подборку лучших, на наш взгляд, расследований Ивана Голунова. В обзоре также – ссылки на расследования по схожим темам, проведенные редакцией нашего агентства. Это материалы о царебожниках, похоронном бизнесе, мусорной реформе.

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Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 10.06.19

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