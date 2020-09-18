В Ярославской области силовики задержали подозреваемого в убийстве девочек. Как сообщили в пресс-службе СКР, мужчину поймали в рамках расследования уголовного дела о двойном убийстве двух сестер 2006 и 2011 годов рождения в Рыбинске (ч.2 ст.105 и ч.4 ст.131 УК РФ). Отмечается, что он ранее судим и был сожителем матери убитых.

В Рыбинске поймали вероятного педофила-убийцу двух девочек

В самое ближайшее время мужчина будет доставлен к следователям СК России для проведения с ним необходимых следственных действий.

Как писал «Новый День», 15 сентября в одной из квартир многоэтажки в Рыбинске нашли тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти. Позже следователи установили факт изнасилования. В связи с этим возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании несовершеннолетней (ч.4 ст.131 УК РФ). Оно соединено с ранее возбужденным делом по факту убийства (ст.105 УКРФ). Преступнику грозит 20 лет лишения свободы.

Ярославль, Иван Гридин

Ярославль. Другие новости 18.09.20

В Москве возбуждено уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью семьи актера Алексея Баталова. / Красноярского экс-министра заподозрили во взяточничестве. / Пассажиры автобуса № 060 жалуются на качество перевозок: «Наглый водитель не знает, с кем связался». Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»