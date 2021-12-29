Крупнейшие российские металлурги нарушили антимонопольное законодательство

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщает, что установила в действиях «Северстали», Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) нарушение антимонопольного законодательства, – сообщает ФАС.

В сообщении ведомства в Telegram-канале говорится: «ФАС установила в действиях «ММК», «НМЛК», «Северсталь» нарушение антимонопольного законодательства. Такое заключение вынесла сегодня комиссия антимонопольной службы по делам в отношении компаний. Действия компаний, занимающих доминирующее положение на рынке, могут привести к ограничению конкуренции на смежных рынках. Следующее заседание по делу в отношении компаний «ММК» и «Северсталь» назначено на 20 января 2022 года, в отношении «НМЛК» – на 21 января».

Российская Федеральная антимонопольная служба уточняет, что после всестороннего изучения обстоятельств дела и доказательств и доводов, представленных всеми участниками, комиссия пришла к выводу, что с января этого года эти производители установили и поддерживали монопольно высокие цены на горячекатаный плоский прокат в России.

Отмечается, что ФАС РФ возбудила дела в отношении этих трех металлургических компаний по подозрению в монопольно высоких ценах на плоский прокат в апреле. Ведомство также уже признало «Сталепромышленную компанию», «Сервисный центр металлопроката», «Стройтехцентр», «А Группу», «Уралметаллстрой», «Управление комплектации и снабжения» и металлоторговую компанию «Красо» виновными в картельном сговоре на рынке металлопроката, определив, что они поддерживали цены на торгах с совокупной начальной ценой 2,7 миллиарда рублей.

Москва, Иван Бабурин

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