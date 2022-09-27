СМИ: Сила взрыва на «Северном потоке» эквивалентна более чем 100 кг. тротила

Шведские сейсмологи считают, что инциденты на «Северных потоках» связаны со взрывами, по их расчетам, второй инцидент соответствовал по мощности в более чем 100 кг в тротиловом эквиваленте, – сообщает Reuters.

Как сообщает агентство, шведские сейсмологи уверены, что инцидент с «Северными потоками» произошел из-за взрывов, это не было следствием землетрясения или оползня

Как отмечают западные СМИ, геологическая служба Дании зарегистрировала «два толчка» в Балтийском море в то же самое время, когда произошли утечки газа в «Северном потоке».

Напомним, что ранее сегодня датские и шведские сейсмологи зафиксировали мощные взрывы в районах, где произошли утечки из газопровода «Северный поток». Об этом сообщил сотрудник Национального центра сейсмологии Швеции при Уппсальском университете Бьорн Лунд в эфире телеканала SVT.

Стокгольм, Иван Бабурин

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