Правительство России поможет с эвакуацией жителей Херсонской области

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в четверг, 13 октября, заявил, что правительство России приняло решение помочь в организации выезда жителей Херсонской области в другие регионы России, – сообщают СМИ.

В видеообращении в ответ на прпосьбу врио губернатора региона Владимира Сальдо Хуснуллин сказал: «Главам регионов России будет поручено оказать необходимую помощь жителям Херсонской области, которые захотят выехать в другие субъекты. Тех жителей области, кто решит остаться на новом месте на постоянной основе, обеспечат жильем. Также в рамках правительственной комиссии главам регионов будет дано поручение оказать помощь жителям Херсонщины и организовать их размещение в должных условиях».

Ранее сегодня врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо обратился к руководству России с просьбой помочь в организации выезда жителей.

«Это позволит обеспечить их безопасность, так как украинские военные ежедневно обстреливают херсонские города. Среди целей ВСУ – гостиницы, жилые дома, места с большим количеством мирного населения», – сказал Сальдо.

Москва, Иван Бабурин

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